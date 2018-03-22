Рыбий жир оказался вреден для печени

2018-03-22 21:08 | www.oxu.az | 10

Группа испанских ученых из Гранадского университета выяснила, что употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира на протяжении длительного времени может привести к большим проблемам с печенью.

Как передает Oxu.Az, об сообщает издание Medicalxpress.

Отмечается, что ученые проводили исследование на мышах. Их длительный период кормили пищей с оливковым и подсолнечным маслом, а также рыбьим жиром. Изменения в организме животных отслеживались при помощи электронного микроскопа.

Исследователи выяснили, что у тех крыс, которые употребляли больше оливковое масло, печень более здоровая, чем у тех, кто ел пищу с подсолнечным. Последнее нередко приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям. Кроме того, рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом и замедлял дыхательную цепь переноса электронов в митохондриях.

Кроме того, подсолнечное масло и рыбий жир могут стать причиной развития метаболического неалкогольного стеатогепатита, который, если его не лечить, может перерасти в цирроз печени, отметили ученые.