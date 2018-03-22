Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica

2018-03-22 21:29 | www.trend.az | 9

Власти Израиля начали административное расследование в отношении Facebook по делу о передаче личных данных пользователей аналитической компании Cambridge Analytica.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Израиля, передает RT.

«Департамент конфиденциальности в Министерстве юстиции сообщил Facebook об открытии административного расследования по делу о передаче личной информации компании Cambridge Analytica и о возможном дальнейшем нарушении законодательства в сфере личной информации граждан Израиля», — говорится в сообщении.