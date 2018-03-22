Ибрагимович ушел из «Манчестер Юнайтед»

2018-03-22 22:09 | www.oxu.az | 7

Нападающий Златан Ибрагимович покинул английский «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию сторон.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

«Все в клубе хотят поблагодарить Златана за его вклад в команду и пожелать ему успехов в будущем», — гласит заявление клуба.

36-летний швед присоединился к «Манчестер Юнайтед» перед стартом сезона 2016/17 в качестве свободного агента. В своем дебютном сезоне на «Олд Траффорд» он провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач, а также выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Изначально Юнайтед не стал предлагать Ибрагимовичу новый контракт из-за серьезной травмы шведа, но в августе они заключили новое соглашение до лета 2018-го года. Тем не менее, в текущем сезоне он провел лишь семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ожидается, что Златан продолжит карьеру в клубе MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».