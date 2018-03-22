В Совете по правам человека ООН принята резолюция о поощрении опыта ASAN xidmət

2018-03-22 22:41 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/- В рамках состоявшейся в четверг в Женеве 37-й сессии Совета по правам человека ООН по инициативе Азербайджана единогласно была принята резолюция под названием «Поощрение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного оказания государственных услуг», сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Это - первый документ, принятый организацией по инициативе Азербайджана в рамках Совета по правам человека со времени принятия в 2015 году Целей устойчивого развития ООН, определяющего программу глобального развития мира.

Цель вынесения резолюции заключается в поощрении в пределах системы ООН принципа «прозрачного, ответственного и эффективного оказания государственных услуг», основанного на концепции ASAN xidmət, считающейся одним из важных достижений нашей страны в области борьбы с коррупцией.

В принятой резолюции подчеркивается, что оказание государственных услуг посредством технологических новшеств и инновационных подходов вносит вклад в защиту прав человека, страны-члены ООН, учредившие удачные модели в этой области, приглашаются поделиться опытом с другими.

Резолюция, отмечающая важную роль, которую прозрачное, ответственное, эффективное оказание государственных услуг адекватно потребностям граждан играет в защите прав человека и предотвращении коррупции, подчеркивает значение использования центров мобильных услуг и электронных применений в целях повышения доступности данных услуг для граждан, проживающих далеко от основных центров оказания государственных услуг.

Резолюция также констатирует, что «Премия ООН в сфере оказания государственных услуг», которой ASAN xidmət был награжден в 2015 году, является самой престижной в мире наградой в области оказания государственных услуг, призывает структуры ООН и другие международные организации поощрять и продолжать вознаграждать успешный опыт в соответствующей сфере.

В сообщении отмечается, что к данной резолюции, выдвинутой нашей страной, в качестве соавторов присоединились 87 государств, представляющих все географические и политические группировки ООН. Это достаточно высокий показатель по сравнению с другими резолюциями, принятыми в рамках Совета по правам человека ООН. Данный фактор является наглядным показателем поддержки, демонстрируемой международной правозащитной общественностью реформам, осуществляемым в нашей стране в области защиты прав человека и борьбы с коррупцией, включая учреждение и расширение ASAN xidmət.

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