Эрдоган и Трамп поговорили по телефону – ОБНОВЛЕНО

2018-03-22 22:51 | www.oxu.az | 7

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и США Реджебом Таййипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

15:09

Сегодня состоится телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Анадолу», об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, телефонный разговор состоится вечером.

Ожидается, что президенты обсудят нынешнее состояние отношений между двумя странами, ситуацию в регионе, особенно ситуацию в Сирии.