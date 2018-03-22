Туркменбаши исполнил советский хит – ВИДЕО

2018-03-22 23:18 | www.oxu.az | 7

Музыкальный «подарок» президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, показанный по государственному телевидению, попал в поле зрения информизданий и вызвал интерес публики в соцсетях.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Радио Азатлык.

Речь идет о музыкальном клипе в исполнении президента Гурбангулы Бердымухамедова, показанном 17 марта по государственному телевидению Туркменистана.

В полной версии видеозаписи, показанной по телевидению, Бердымухамедов исполнил несколько песен на туркменском, английском и русском языках, в том числе популярный хит 1980-х годов советской группы «Круг» под названием «Каракум».