Мамедъяров не справился с Каруаной

2018-03-22 23:25 | www.oxu.az | 10

Сегодня в Берлине прошел деcятый тур турнира претендентов по шахматам, в котором участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Oxu.Az, в очередной игровой день наш соотечественник встречался с Фабиано Каруаной. Американец идет в лидерах, а Шахрияр отстает от него на 0,5 очка.

Партия являлась центральной в туре и ее результат мог повлиять на дальнейший расклад сил.

Как и в первом круге, очередная встреча соперников также завершилась вничью, на сей раз на 60-м ходу.

Десятый тур турнира претендентов:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США) 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) – Сергей Карякин (Россия) 0,5:0,5

Владимир Крамник (Россия) – Левон Аронян (Армения) 1:0

Динг Лирен (Китай) – Уэсли Со (США) 0,5:0,5

Турнирная таблица: Каруана - 6,5 очков, Мамедъяров - 6, Грищук - 5,5, Карякин, Динг Лирен - по 5, Крамник - 4,5, Со - 4, Аронян - 3,5.