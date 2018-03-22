Мамедъяров не справился с Каруаной

2018-03-22 23:25 | www.oxu.az | 10
Сегодня в Берлине прошел деcятый тур турнира претендентов по шахматам, в котором участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.
Как передает Oxu.Az, в очередной игровой день наш соотечественник встречался с Фабиано Каруаной. Американец идет в лидерах, а Шахрияр отстает от него на 0,5 очка.
Партия являлась центральной в туре и ее результат мог повлиять на дальнейший расклад сил.
Как и в первом круге, очередная встреча соперников также завершилась вничью, на сей раз на 60-м ходу.
Десятый тур турнира претендентов:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США) 0,5:0,5
Александр Грищук (Россия) – Сергей Карякин (Россия) 0,5:0,5
Владимир Крамник (Россия) – Левон Аронян (Армения) 1:0
Динг Лирен (Китай) – Уэсли Со (США) 0,5:0,5
Турнирная таблица: Каруана - 6,5 очков, Мамедъяров - 6, Грищук - 5,5, Карякин, Динг Лирен - по 5, Крамник - 4,5, Со - 4, Аронян - 3,5.