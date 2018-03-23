Неудачный дебют Рашада Садыгова

2018-03-23 00:15 | www.oxu.az | 7

Молодежная сборная Азербайджана по футболу (U-21) провела первый официальный матч под руководством главного тренера Рашада Садыгова.

Как передает Oxu.Az, сборная Азербайджана в рамках отборочного цикла Евро-2019 сыграла в гостях против команды Косово.

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В составе сборной Косово отличились Флорент Хасани и Ардиан Исмайли, соответственно на 54 и 61-х минутах.

После шести туров сборная Азербайджана набрала всего лишь одно очко и расположилась на последнем месте турнирной таблицы.

Сборная Косово провела семь матчей и с 10 очками находится на третьем месте.