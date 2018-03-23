Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче десятого тура турнира претендентов

2018-03-23 01:11 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Состоялся десятый тур проходящего в Берлине турнира претендентов на шахматную корону.
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной.
Мамедъяров с 6 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует представитель США Фабиано Каруана с 6,5 очками, на третьем месте - россиянин Александр Грищук, набравший 5,5 очка.
Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.