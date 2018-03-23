Китай может ввести ответные пошлины на американские товары

2018-03-23 02:11 | www.apa.az | 10

Китай готовит ряд ответных мер на случай, если США введут новый пакет пошлин против китайских товаров, в том числе рассматривается вариант наложения ответных пошлин на товары из США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об том сообщают СМИ, ссылаясь на посла азиатской страны в ВТО Чжен Сянчен (Zhang Xiangchen).

Как пишут СМИ, потенциальные ответные пошлины Китая будут направлены против недавних январских импортных пошлин США на солнечные батареи.

Чжен Сянчен также отметил в интервью агентству, что Китай подаст жалобу в ВТО (World Trade Organization, WTO) против пакета новых пошлин, о которых Трамп объявил ранее.