Два бизнесмена убеждали Трампа уволить Тиллерсона в интересах саудовцев и ОАЭ - СМИ

2018-03-23 02:25 | www.trend.az | 8

Американский предприниматель Джордж Надер и крупный донор правящей в США Республиканской партии Эллиотт Бройди, пользуясь знакомством с президентом Дональдом Трампом, настойчиво внушали ему мысль уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и проводить внешнюю политику в интересах Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила в четверг газета The New York Times (NYT), передает ТАСС.



Она ссылается на копии документов Надера и Бройди, насчитывающие сотни страниц. По информации издания, первый из них сумел привлечь второго заманчивой перспективой предоставить контракты на сумму более $1 млрд компании Бройди Circinus, занимающейся обеспечением безопасности.

Объединенными усилиями эти два человека поспособствовали заключению между США и ОАЭ контрактов на сумму более $200 млн. При этом Надер, позиционировавший себя в качестве доверенного эмиссара ОАЭ и Саудовской Аравии, обещал своему союзнику замолвить за него словечко перед руководством двух государств, упирая на "неоценимую волшебную роль, сыгранную им в деле оказания им поддержки".

Как отмечается в публикации, Надер и Бройди настраивали Трампа занять более конфронтационную позицию по отношению к Ирану и Катару. Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Тиллерсон во главе американской дипломатии проводил более сдержанную политику по отношению к Катару, что не нравилось Эр-Рияду.