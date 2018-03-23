Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности

2018-03-23 03:17 | www.apa.az | 7

Президент США Дональд Трамп объявил о замене советника по нацбезопасности Герберта Макмастера на экс-постпреда США при ООН Джона Болтона.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным издания New York Times, Макмастер обсуждал свой уход с Трапом уже на протяжении нескольких недель, и президент хочет заполнить свою команду по нацбезопасности.

"Я рад объявить, что Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

В распространенном Белым домом заявлении Трамп также отметил, что Макмастер помог "разгромить ИГ, привести КНДР за стол переговоров, и укрепить благосостояние страны".

По словам представителя Белого дома, президент и Макмастер пришли к такому решению по взаимному согласию.