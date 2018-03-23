Мадуро объявил о деноминации валюты в Венесуэле

2018-03-23 04:38 | www.trend.az | 8

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты боливара, передает РИА Новости.



"Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся сейчас в обороте купюры и ввести новые, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность", – заявил Мадуро в эфире местного телевидения.

Мадуро продемонстрировал образцы новых денег, которые вводятся с 4 июня. В Венесуэлу после долгого перерыва возвращаются монеты. С июня в обращении будут находиться монеты 50 сентаво и 1 боливар, а также купюры в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров. Такой же набор купюр имел обращение в Венесуэле после последней деноминации, однако в реальности эти деньги в последнее время почти не использовались из-за их полного обесценивания, а люди перешли на использование банковских карт.

Также вводятся в оборот новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением еще одного национального героя Симона Боливара.