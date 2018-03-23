Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет

2018-03-23 05:10 | www.trend.az | 8

Госдепартамент решил одобрить потенциальную продажу Саудовской Аравии американских противотанковых управляемых ракет TOW 2B на общую сумму в $670 млн. Об этом в четверг сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что правительство королевства изъявило желание закупить до 6696 ракет. Кроме того, поставка должна включать в себя необходимые запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку.

В Пентагоне утверждают, что сделка соответствует проводимой США внешней политике, направленной, в частности, на "усиление безопасности дружественных стран", которые способствуют "политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке". В военном ведомстве отмечают, что завершение этой сделки даст возможность Саудовской Аравии повысить свою обороноспособность. "Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе", - заверили в министерстве.