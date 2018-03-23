В Пентагоне объяснили, почему Россия представляет угрозу безопасности США

2018-03-23 07:28 | www.apa.az | 8

Россия и Китай представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку Москва и Пекин намерены изменить мировой порядок. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд на слушаниях в Сенате.

"Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшие территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников", — отметил представитель ведомства.

Руд также подчеркнул, что главным вызовом в укреплении американской безопасности является "усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай". По его мнению, Вашингтону и его партнерам необходимо повышать военные расходы, чтобы противостоять не только российской и китайской угрозам, но и "странам изгоям", как Северная Корея и Иран