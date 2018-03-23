Страны ЕС выступили за более тесное сотрудничество с НАТО

2018-03-23 07:42 | www.apa.az | 7

Евросовет рекомендовал Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Федерике Могерини в июне доложить о работе по укреплению химической и биологической безопасности в ЕС, развитию сотрудничества с НАТО и усилению противодействия гибридным угрозам. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заключении по итогам саммита ЕС.

Заявление обнародовано по итогам обсуждения лидерами стран ЕС инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Европейский союз должен укрепить свою устойчивость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в том числе посредством более тесного сотрудничества между ЕС и его государствами-членами, а также НАТО", — говорится в согласованном тексте.

"Европейский Союз и его государства-члены должны также продолжать наращивать свой потенциал по противодействию гибридным угрозам, в том числе в киберсфере, стратегической коммуникации и контрразведке. Европейский совет предлагает Европейской комиссии и верховному представителю продолжить эту работу и доложить о достигнутом прогрессе Европейскому совету в июне", — говорится в заключении.