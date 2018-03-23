Трамп ввёл меры против Китая

2018-03-23 09:00 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении комплексных торговых мер против Китая.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Euronews.

Среди них — введение пошлин на целый ряд китайских товаров общим объёмом около 60 млрд долларов, а также ограничения на китайские инвестиции.

По словам главы Белого дома, он потребовал от Пекина «немедленно» сократить торговый дефицит на 100 миллиардов долларов. Именно постоянно растущий дефицит Трамп считает главной проблемой в двусторонней торговле.

Ограничения же на инвестиции в администрации объясняют тем, что существующие сейчас совместные предприятия позволяют Китаю присваивать американскую интеллектуальную собственность.

В Пекине обещали, что за ответом дело не станет, ещё в начале марта, когда Вашингтон объявил о введении пошлин на металл.

В четверг в США объявили, что от этих пошлин временно будут освобождены государства Евросоюза, а также ещё ряд стран, включая Австралию, Южную Корею, Аргентину и Бразилию. С ними Вашингтон рассчитывает договориться до конца апреля.

Ещё раньше было заявлено, что пошлины не будут взиматься с металла из Канады и Мексики, с которыми Штаты ведут переговоры о зоне свободной торговли.