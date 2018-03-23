Евросоюз решил отозвать своего посла из России

2018-03-23 09:20 | www.oxu.az | 8

Лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Решение было принято на переговорах лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Отмечается, что эта мера не подразумевает окончательный отзыв дипломата.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что Великобритания хочет убедить остальные страны выслать российских дипломатов по примеру Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена была предложить обвинить российскую сторону в отравлении Скрипаля и его дочери.

А.Б.

