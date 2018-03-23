Турция создает местную полицию в Африне

2018-03-23 09:32 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Турция создает местную полицию в Африне, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что в размах создания местного отделения полиции в Африне обучение пройдут тысячи человек, которые будут охранять безопасность в освобожденных 300 населенных пунктов в районе Африн.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и Свободная сирийская армия освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.