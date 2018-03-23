Разведка Турции сообщила о проникновении в страну 2 тыс. террористов из Ирака

2018-03-23 09:47 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Разведка Турции проинформировала ВС, что с севера Ирака в страну проникли две тысячи террористов РПК, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что террористы РПК проникли на территорию Харраки и Шырнак на юго-востоке Турции.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом