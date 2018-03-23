Режим прекращения огня был нарушен 93 раза

2018-03-23 10:03 | www.apa.az | 8

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 93 раза.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении, были обстреляны позиции ВС Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Газахского района, и в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.