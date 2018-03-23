Нет сомнений, что благодаря поддержке народа Президент Ильхам Алиев продолжит свою деятельность в следующие семь лет - Рамиль Гасымов

2018-03-23 10:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Нет сомнений, что благодаря поддержке народа Президент Ильхам Алиев продолжит свою деятельность в следующие семь лет.

Об этом сказал Trend директор канала Mədəniyyət Азербайджанского телевидения Рамиль Гасымов.

Гасымов сказал, что в независимом Азербайджане в результате заботы и внимания государства происходит большое развитие во всех сферах общественной жизни, в том числе в сферах культуры и искусства.

«Наша культура и искусство пропагандируется в различных странах мира, и отрадно, что в этой работе наибольшая нагрузка приходится на азербайджанскую молодежь. И сегодня успешно продолжается молодежная политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Установленные руководством страны персональные награды, возможности, предоставленные для обучения за границей, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева широкомасштабные проекты для молодежи еще больше повышают ответственность ее представителей», - сказал Гасымов.

По его словам, налицо результаты культурных проектов, успешно реализуемых государством как на международном, так и на местном уровне.

"Если учесть масштаб и разнообразие целевой аудитории, можно установить несколько направлений. Одним из таких направлений, безусловно, являются авторитетные международные мероприятия, способствующие пропаганде азербайджанских реалий, повышению международного имиджа страны. Сюда можно отнести мероприятия, проводимые в гуманитарной, культурной и других сферах", - сказал директор канала.

Гасымов отметил, что такие мероприятия, как Международный музыкальный фестиваль, традиционно проводимый в Габале, Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" в Шеки, Международный конкурс мугама, проведение Eurovision-2012 в Баку, создали условия для пропаганды культуры, и подчеркнул, что канал Mədəniyyət сыграл особую роль в прямой трансляции данных событий во всем мире и Азербайджане.