Азербайджанский PASHA Bank нацелен на увеличение цифровых услуг

2018-03-23 10:10 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В обозримом будущем азербайджанский PASHA Bank планирует предоставлять большинство банковских продуктов и услуг своим клиентам-физическим лицам в режиме онлайн.

Как сообщили Trend в банке, если раньше конкуренция между банками в этом сегменте сводилась к тому, кто из игроков рынка предоставит больше видов услуг, то сегодня, когда линейка предлагаемых продуктов в местных банках практически одинакова, основной акцент делается на предоставляемый сервис.

"Ввиду этого мы сконцентрировали свои усилия на оптимизации и упрощении различных процедур для своих клиентов, что дает им возможность экономить свое время и как можно реже отрываться от своих дел и посещать отделения банка. Например, если раньше для оформления заявки на открытие кредитной карты клиентам приходилось несколько раз посещать финансовое учреждение (для подачи заявки, подписания документов по кредиту, непосредственного получения карты), то сегодня PASHA Bank предлагает своим клиентам посетить свой филиал лишь раз, чтобы оформить ряд документов, где личное присутствие клиента определено требованиями регулятора", - сказали в PASHA Bank.

В этом году PASHA Bank также приступил к выдаче электронных сертификатов ASAN İmza в филиале "Индивидуальное банковское обслуживание" и в настоящий момент работает над дальнейшей интеграцией данной услуги в функционал мобильного приложения PASHA Bank.

"Всего же на сегодняшний день порядка 25 процентов клиентов-физических лиц банка являются активными пользователями мобильного приложения. В общем же, расширение функционала мобильного приложения PASHA Bank, помимо удобства для клиентов и экономии их времени, позволит нам разгрузить филиалы и сконцентрироваться на более глубокой цифровизации своих услуг и повышении качества обслуживания, что определено нашей Стратегией развития на 2018-2020 годы. В связи с этим мы на постоянной основе анализируем запросы и обращения наших клиентов, ведем мониторинг качества предоставляемых услуг", - сказали в банке.

В настоящее время также ведутся работы над новым дизайном мобильного приложения PASHA Bank.