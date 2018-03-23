Аккаунты в «Фейсбук» массово удаляются

2018-03-23 10:12 | www.oxu.az | 8

Флешмоб проходит под вывеской #deletefacebook.

В сообщениях с этим хештегом говорится о пользе отказа от популярного ресурса и содержатся советы по удалению учётных записей, передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс.

Акция была спровоцирована скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, в распоряжении которой оказались данные порядка 50 миллионов пользователей социальной сети.

Согласно последним сообщениям, они использовались для подготовки консультаций о политических взглядах потенциальных избирателей.

Основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг принёс извинения и признал, что «не оправдал доверия». Он выразил готовность дать показания на слушаниях в Конгрессе, если будет соответствующее разбирательство.

В то же время, Цукерберг отметил, что вопреки призывам в социальных сетях, он не замечает сколь-либо значимого оттока пользователей.

А.Б.

