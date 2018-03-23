Российские крылатые ракеты напугали США

2018-03-23 10:22 | www.oxu.az | 8

Новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до американской территории.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил.

В своем выступлении Робинсон заявила о растущей угрозе для территории США из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет.

«Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки», — сообщила она.

Также Робинсон выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить.

«У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО», — заключила она.

При этом Робинсон усомнилась в вероятности того, что Россия нанесет удар по территории США. Однако генерал призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам и подчеркнула важность финансирования разработки радаров и оборонительных систем.

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

А.Б.

