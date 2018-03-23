Некоторые страны ЕС готовятся предпринять дипломатические шаги против России

2018-03-23 10:45 | www.apa.az | 8

Некоторые страны Евросоюза в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу европейский источник в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

«Некоторые страны - члены рассматривают возможность отозвать национальных дипломатов и/или выслать российских», - сказал он.

По словам дипломата, в настоящее время «пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры». В их числе Польша, Франция и три балтийские страны, уточнил он. «Относительно сроков пока рано говорить. Сначала должно быть принято решение, затем - проведены национальные процедуры», - добавил источник.

Отметим, отношения России и Великобритании резко ухудшились после отравления Скрипалей в британском Солсбери. 4 марта были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы и уехавший в Великобританию после обмена шпионами между Россией и США, и его дочь Юлия. Британские власти считают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», к разработке которого причастна Москва. Российские власти обвинения в свой адрес отвергают.

В последующем британские власти приняли решение выслать из страны 23 российских дипломатов, а также заморозить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.