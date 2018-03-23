Трамп уволил советника по нацбезопасности

2018-03-23 10:59 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил об увольнении Герберта Макмастера с поста советника по национальной безопасности и назначении Джона Болтона на освободившийся пост.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

«Я очень благодарен за службу Герберту Макмастеру, он проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — написал Трамп.

В другом сообщении американского лидера говорится о назначении нового советника по нацбезопасности: «Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности».

Он также добавил, что официально Болтон будет назначен на данный пост 9 апреля.

А.Б.

