Трамп уволил советника по нацбезопасности

2018-03-23 10:59 | www.oxu.az | 8
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил об увольнении Герберта Макмастера с поста советника по национальной безопасности и назначении Джона Болтона на освободившийся пост.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.
«Я очень благодарен за службу Герберту Макмастеру, он проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — написал Трамп.
В другом сообщении американского лидера говорится о назначении нового советника по нацбезопасности: «Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности».
Он также добавил, что официально Болтон будет назначен на данный пост 9 апреля.