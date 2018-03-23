Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле

2018-03-23 11:07 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшим в городе Кабул террористическим актом, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал родным и близким погибших слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.