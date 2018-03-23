В посольстве Пакистана состоялась церемония поднятия флага

2018-03-23 11:37 | www.apa.az | 8

В посольстве Пакистана в Азербайджане была проведена церемония поднятия флага по случаю Национального дня Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии посол Пакистана Саид Хан Мохманд рассказал об истории построения пакистанского государства, о связях между Пакистаном и Азербайджаном.

Посол сказал, что между Азербайджаном и Пакистаном подписано большое число соглашений не только в области обороны, но и в других сферах: «За последние 2-3 года наши связи поэтапно развивались. Двусторонние отношения между двумя странами в области торговли и обороны находятся на очень хорошем уровне, связи между лидерами стран также находятся на высоком уровне. По сравнению с 2016 годом, число туристов, приехавших из Пакистана в Азербайджан, выросло на 300 человек. Я надеюсь, что в этом году будут обеспечены прямые рейсы, что еще больше сблизит наши страны».