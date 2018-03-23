Выбросившийся с 4 этажа мужчина остался жив

2018-03-23 11:28 | www.oxu.az | 8
В Джалилабадском районе мужчина пытался совершить суицид.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на улице Мирзали Гусейнзаде.
Фамиль Мираддин оглу Бахрамов 1986 г.р. пытался совершить суицид, бросившись с 4-го этажа здания.
Получивший травмы мужчина был доставлен в Джалилабадскую районную центральную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.
По предварительной информации, мужчина страдает психическим заболеванием.
По факту ведется расследование.