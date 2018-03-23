США выделили Украине и Грузии 726 млн. долларов

2018-03-23 11:45 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, лидеры демократов и конгрессов договорились по проекту бюджета США. По словам одного из наиболее высокопоставленных демократов в сенате США Чака Шумера, в проект бюджета заложена сумма в $1,3 трлн.

Согласно законопроекту Пентагона, Киев получит $200 млн в качестве военно-технической помощи. Подчеркивается, что это на $50 млн. больше, чем в 2017 году. Средства пойдут на финансирование подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины, закупку военной техники и снаряжения, оружия, оснащения, логистическое обеспечение и другие услуги военного назначения.

Еще $420,7 млн. Украина получит по линии Госдепартамента США и причастных к нему агентств, в 2017 году Киеву выделили на $10 млн. меньше. Деньги направлены на усиление безопасности Украины по программе «Международное военное финансирование». В проекте указывается, что выделенные Вашингтоном средства не могут использоваться правительствами «независимых государств бывшего Советского союза», если они своими действиями нарушают территориальную целостность стран, входивших в состав СССР.

Также «не менее $105,3 млн. должны быть доступны для оказания помощи Грузии», указывается в тексте проекта. Отмечается, что выделяемые США не средства не могут быть использованы для поддержки «российской оккупации грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского района Южной Осетии».