США: Россия поставляет оружие афганским талибам

2018-03-23 11:40 | www.oxu.az | 8

Россия поддерживает талибов и даже осуществляет поставку им оружия.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью BBC заявил командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Николсон.

Генерал ссобщил, что он наблюдал «дестабилизирующую активность россиян» в Афганистане.

По его словам, российское оружие контрабандно переправляется талибам в Афганистан через таджикскую границ. Однако генерал отметил, что не может сообщить точное количество и типы российского вооружения, поставляемого талибам.

В свою очередь, Россия отвергает обвинения США подобного рода, ссылаясь на отсутствие доказательств.

А.Б.

