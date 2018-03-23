США: Россия поставляет оружие афганским талибам

2018-03-23 11:40 | www.oxu.az | 8
Россия поддерживает талибов и даже осуществляет поставку им оружия.
Как передает Oxu.Az, об этом в интервью BBC заявил командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Николсон.
Генерал ссобщил, что он наблюдал «дестабилизирующую активность россиян» в Афганистане.
По его словам, российское оружие контрабандно переправляется талибам в Афганистан через таджикскую границ. Однако генерал отметил, что не может сообщить точное количество и типы российского вооружения, поставляемого талибам.
В свою очередь, Россия отвергает обвинения США подобного рода, ссылаясь на отсутствие доказательств.