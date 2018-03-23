ЦИК: Принимаются необходимые меры для обеспечения участия избирателей в выборах

2018-03-23 11:57 | www.apa.az | 8

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает необходимые меры для обеспечения участия избирателей в предстоящих 11 апреля президентских выборах».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на семинаре «Организация голосования на выборах граждан, находящихся в местах временного пребывания ввиду проблем со здоровьем» сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Натиг Мамедов.

Отметив, что за прошедшие годы Азербайджан приобрел большой опыт в области выборов, Н.Мамедов подчеркнул, что мероприятие, организованное совместно с Министерством здравоохранения, предназначено для более совершенного и прозрачного осуществления избирательного процесса.

Зампредседателя также добавил, что деятельность ЦИК направлена на то, чтобы граждане остались довольны избирательным процессом.