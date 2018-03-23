Вагит Алекперов в рейтинге самых богатых россиян

2018-03-23 11:57 | www.oxu.az | 7

Журнал Forbes составил рейтинг 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру.

В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, в нынешнем учитываются «живые» деньги, которые миллиардеры получили за продажу активов или в виде дивидендов с февраля прошлого года по февраль текущего, отмечает Forbes.

На первом месте значится бизнесмен Кирилл Шамалов с 2,3 миллиардами долларов. Основную часть его заработка составили дивиденды и продажа акций «Сибура». Второе место занял Алексей Мордашов с 1,56 миллиарда долларов.

Источник его дохода — дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold. Замыкает тройку лидеров владелец НЛМК Владимир Лисин (1,23 миллиарда долларов, дивиденды НЛМК).

Также в списке находятся Сулейман Керимов (980 миллионов долларов, продажа акций и дивиденды «Полюса»), Михаил Прохоров (870 миллионов долларов, продажа акций «Русала» и РБК, дивиденды «Русала»), Дмитрий Рыболовлев (860 миллионов долларов, продажа картин и недвижимости), Олег Дерипаска (760 миллионов долларов, продажа акций и дивиденды En+, дивиденды Strabag).

В список вошли также Виктор Рашников (760 миллионов долларов, продажа акций и дивиденды ММК), Вагит Алекперов (750 миллионов долларов, дивиденды «Лукойла»), Алишер Усманов (660 миллионов долларов, дивиденды «Металлоинвеста» и «Мегафона»).

По данным Forbes, самым богатым россиянином по итогам 2017 года стал Владимир Лисин с состоянием в 19,1 миллиарда долларов.

В 2017 году число россиян с состоянием от пяти миллионов долларов выросло на 27 процентов по сравнению с 2016 годом и составило 38 тысяч человек.

А.Б.

