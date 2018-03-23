S&P: Сделка по присоединению «Казкоммерцбанка» к «Халык Банку» должна состояться во второй половине 2018 г.

2018-03-23 12:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Standard & Poor's Global Ratings оставило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по международной шкале «В+» и рейтинг по национальной шкале «kzBBB-» казахстанского АО «Казкоммерцбанк» в списке CreditWatch Positive, куда они были помещены 22 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства.

Согласно информации, компания также вывела краткосрочный кредитный рейтинг эмитента банка на уровне «В» из списка CreditWatch Positive, куда он был ошибочно помещен 22 декабря 2017 года. Как отмечается, эта ошибка не оказала влияния на рейтинги ККБ.

По словам агентства, рейтинги ККБ оставлены в списке CreditWatch Positive, что связано с ожиданием одобрения акционерами сделки по присоединению ККБ к «Халык Банку», а также регуляторами банковского сектора Казахстана и России, где зарегистрирована дочерняя структура ККБ. Ожидается, что одобрение акционеров будет получено приблизительно в конце апреля 2018 года.

В агентстве убеждены, что подготовительный этап сделки идет запланированными темпами и сделка по присоединению должна состояться во второй половине 2018 года.

В S&P также сообщает, что выявили и исправили ошибку, касающуюся помещения краткосрочного кредитного рейтинга эмитента «В» ККБ в список CreditWatch Positive в предыдущем отчете. В случае повышения краткосрочного рейтинга агентство должно было бы повысить долгосрочный рейтинг ККБ до уровня, превышающего «BB+», однако в компании считают такой сценарий маловероятным в краткосрочной перспективе. Как следствие, в предыдущем отчете не нужно было помещать краткосрочный рейтинг «В» ККБ в список CreditWatch Positive. Ошибка, как отмечает агентство, не оказала влияния на рейтинги банка.