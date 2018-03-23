США объявили стальную войну

2018-03-23 12:13 | www.oxu.az | 8

Соединенные Штаты ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, по ряду стран окончательное решение должно быть принято к 1 мая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 (08:01 по бакинскому времени ) пятницы 23 марта 2018 года», — отмечается в заявлении.

Временно — до 1 мая — не будут вводиться сборы на металлы из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и ЕС. Остальные страны, в отношении которых начали действовать пошлины, также могут обсудить с США вопрос исключения их из списка.

Таким образом, с 23 марта действие заградительных мер будет распространено только на половину ввозимых в Соединенные Штаты объемов стали и алюминия.

А.Б.

