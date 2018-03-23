Отношения между Израилем и Азербайджаном будут развиваться и дальше - первый вице-мэр Акко

2018-03-23 12:24 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Дружба между Азербайджаном и Израилем крепнет с каждым годом, сказал в интервью израильскому порталу STMEGI первый вице-мэр Акко и вице-президент Еврейского национального фонда (Керен Каэмет ле-Исраэль) Зеев Нойман.

Нойман отметил, что он удовлетворен нынешним уровнем азербайджано-израильских отношений.

"Я вижу, как с каждым годом крепнет дружба между Азербайджаном и Израилем. Нет никакого сомнения, что отношения двух стран будут только углубляться и развиваться. Пользуясь случаем, хочу поздравить народы Израиля и Азербайджана с замечательными весенними праздниками Новруз байрам и Песах, пожелать им мира и благополучия", - сказал Нойман.

По его словам, выходцы из Азербайджана, возможно, лучше всех интегрировались в израильскую жизнь.

"Большое количество депутатов горсоветов и заместителей мэров городов родились и выросли в Азербайджане. В каждом университете Израиля, в каждой больнице можно встретить выходцев из "Страны огней". Меньше года назад международная ассоциация Израиль - Азербайджан «АзИз» проводила в Кнессете (парламент Израиля) мероприятие, посвященное достижениям выходцев из Азербайджана. Это было потрясающее мероприятие. Среди выходцев из Азербайджана были чемпион Израиля и профессора, поэты и фотографы, музыканты и общественные деятели. Уверен, не существует сферы деятельности, в которую не интегрировались бы выходцы из Азербайджана", - сказал Нойман.