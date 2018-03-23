Николя Саркози отвергает все обвинения - ВИДЕО

2018-03-23 12:35 | www.oxu.az | 8

Николя Саркози, которому было предъявлено официальное обвинение в незаконном получении средств на ведение предвыборной кампании в 2007-м году от ливийского лидера Муаммара Каддафи , заявил в интервью французкому телеканалу ТФ1, что никаких вещественных доказательств его вины не существует.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, в интервью сказано:

«Его сын, зловещий Сайф Каддафи, заявил 16-го марта 2011-го года, что «Саркози должен вернуть деньги, которые мы ему дали». И он добавил, что «у нас есть фотографии, записи, переводы и номера банковских счетов». Это было произнесено 16-го марта 2011-го года, сегодня март 2018-го года. Нет никаких документов, нет ни единого фото, ни номеров счетов, ни единого вещественного доказательства, есть лишь одна ненависть».

А.Б.

