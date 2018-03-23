На Площади фонтанов в Баку продолжаются праздничные гулянья (ФОТО)

2018-03-23 12:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов в Баку при организации министерства культуры и туризма Азербайджана, Национального бюро по пропаганде туризма и Главного управления культуры и туризма столицы проходит фестиваль Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В фестивале принимают участие музыкальные ансамбли и коллективы народного творчества из регионов, а также известные исполнители. В ходе организованной ярмарки в праздничные дни иностранные туристы и местные жители имеют возможность ближе ознакомиться с национальной кухней и образцами декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль продлится до 25 марта.