На территории Азербайджана будет пасмурно

2018-03-23 12:50 | www.apa.az | 8

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет туман, подует умеренный южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 12-17°, в Баку ночью 3-5°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако вечером в некоторых западных районах временами будут дожди, в отдельных местах – туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 10-15° тепла.

МЭПР сделало предупреждение в связи с изменением погодных условий. Вечером 24, 25 марта в основном в северных и западных районах ожидаются дожди. Местами возможен град. Подует порывистый западный ветер.