Любовь Успенская устроила дебош в самолете

2018-03-23 12:58 | www.oxu.az | 8
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва-Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета.
Она затеяла перепалку с экипажем, так как стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».
Бортпроводники указали артистке, что животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование и оттолкнула стюардессу. Экипажу пришлось вызвать полицейских, которые не позволили певице улететь.
Как отмечает издание, позже Успенская все же покинула Москву другим рейсом.