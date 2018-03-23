Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

2018-03-23 12:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Утром местами будет слабый туман, умеренный южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 740 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но вечером в некоторых западных районах временами ожидаются дожди.