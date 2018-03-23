В Баку дорожная полиция задержала грабителя

2018-03-23 13:03 | www.oxu.az | 8

Минувшим днем сотрудники дорожной полиции задержали грабителя.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, на улице Афьятдина Джалилова у мужчины средних лет похищен телефон.

Потерпевший обратился к капитану дорожной полиции Ильхаму Алиеву.

Коллега инспектора, проводивший патрулирование на автомобиле с госномером 99 YP 437, сержант Мустафа Мамедзаде вместе с капитаном полиции Ильхамом Алиевым посадили мужчину в автомобиль и стали преследовать убежавшего преступника.

Грабитель, увидев приближающийся полицейский автомобиль, выкинул телефон и попытался скрыться. Однако, он был задержан на улице Сабита Оруджова. Сотрудники полиции подобрали телефон и сдали преступника в отделение полиции № 37 Управления полиции Хатаинского района.

В ходе предварительного следствия установлено, что похитителем телефона оказался Абдуллаев Эльнур Али оглу, 1991 года рождения.

По факту ведется расследование.

А.Б.

