Обнародованы итоговые результаты президентских выборов в России

2018-03-23 13:13 | www.apa.az | 8

Центральная избирательная комиссия России официально объявила итоговые результаты проведенных в стране 18 марта президентских выборов.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,69% голосов. Таким образом, он был переизбран на новый срок. Таковы итоги выборов, которые подвел ЦИК России.

Следом идет кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин, за него проголосовали 11,77% избирателей. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов.

За кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак свой голос отдали 1,68% россиянин. А у главы федерального политкомитета партии «Яблоко» Григория Явлинского 1,05% голосов.

Остальных кандидатов поддержали менее одного процента граждан. Так, кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заручился поддержкой 0,76% избирателей, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин – 0,68%, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин – 0,65%.

Центризбирком признал президентские выборы состоявшимися и действительными.