Стали известны время и повестка весенней сессии ПАСЕ

2018-03-23 13:19 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, в ходе весенней сессии будут обсуждены вопросы конфискации незаконных активов, выявления террористических группировок ИГ, проблемы прав человека в связи с гибридной войной. Кроме того, будут обсуждены положение в Ливии, поднимающий в Европе голову антисемитизм, исламофобия и ксенофобия, и проведенные Российской Федерацией в Крыму незаконные выборы.

На сессии ожидаются выступления глав МИД Македонии и Люксембурга.