В Грузии за контрабанду 36 кг золота задержан азербайджанец

2018-03-23 14:04 | www.oxu.az | 8

Задержан гражданин Азербайджана, совершивший попытку контрабандным путем ввезти в Грузию изделия из золота и серебра общим весом 40 кг.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Следственной службы Министерства финансов Грузии Важа Наврозашвили.

Гражданин Азербайджана пытался ввезти контрабандную продукцию из Турции в Грузию через ТПП «Сарпи». Незадекларированные украшения он спрятал в тайнике, оборудованном в пассажирском автобусе марки «MERCEDES BENZ».

В обход таможенного контроля гражданин Азербайджана попытался ввезти 36 килограммов золота и четыре килограмма серебра. Общая стоимость золотых украшений превышает 2 миллиона лари (821,2 тысячи долларов), а серебряных – около 20 тысяч лари (более 8 тысяч долларов).

По факту ведется расследование.

Задержанному грозит лишение свободы от пяти до семи лет.

А.Б.

