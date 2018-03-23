Иран огласил объемы экспорта нефти за прошедший год

2018-03-23 14:09 | www.trend.az | 8

Иран в течение прошедшего 1396 иранского финансового года, в среднем, экспортировал 2,6 миллиона баррелей нефти в день в страны Азии и Европы, начиная с 20 марта 2017 года.

Экспорт включал 2,155 миллиона баррелей нефти в сутки и 428 000 баррелей конденсата в сутки в течение одногодичного периода, сообщает официальное информационное агентство министерства нефти Ирана SHANA.

Китай и Индия были крупнейшими импортерами нефти из Ирана, в то время как Южная Корея была главным пунктом назначения экспорта конденсата в страны Азии.

Более 60 процентов экспорта нефти и конденсата из Ирана было отправлено на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в прошедшем финансовом году. Доля европейских стран в экспорте нефти из Ирана составляла около 40 процентов.

"Total" (Франция), "Tubrash" (Турция), "Eni" и "Saras" (Италия) являются крупнейшими европейскими клиентами Ирана.