В России за кражи в грузовых поездах задержан азербайджанец

2018-03-23 14:22 | www.oxu.az | 6

В Иркутске задержали гастарбайтера, который на железнодорожных тупиках похищал из грузовых вагонов все, что мог унести.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на NewIrkutsk, по данным следствия гражданин Азербайджана на протяжении многих лет приезжает в Иркутскую область на заработки. Но в этот раз с работой не сложилось, поэтому мужчина решил заработать другим способом.

В пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что подозреваемый подъезжал к месту совершения преступления на машине. С помощью ножниц по металлу вскрывал контейнеры и похищал товаро-материальные ценности. В общей сложности он украл товаров на сумму более полумиллиона рублей.

А.Б.

