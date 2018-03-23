EMIN о детстве в Баку, переезде в Москву и расставании с родительским домом (ВИДЕО)

2018-03-23 14:41 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов) станет одним из героев нового выпуска еженедельного телевизионного журнала "Однажды…" на российском телеканале НТВ, сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала. Телепрограмма выйдет в эфир 24 марта, в субботу, в 16:20 по московскому времени.

В ходе программы телезрители узнают историю жизни EMINа: бакинское детство, переезд в Москву и расставание с родительским домом. В 13 лет отец отправил EMINа в закрытую швейцарскую школу-интернат, где царили почти армейские порядки и не давалось второго шанса после заваленного экзамена. EMIN расскажет о своём первом гонораре в 4,5 доллара и первых специальностях: сотрудник заправки, помощник официанта, гардеробщик, а также расскажет о бизнесе и музыкальной карьере.

Также героями этого выпуска передачи станут российский актер театра и кино Иван Стебунов и эстонский экстрасенс Мэрилин Кэрро.