Ущерб России от пошлин США на сталь и алюминий составит от $3 млрд

2018-03-23 14:54 | www.apa.az | 8

Ущерб для российских компаний от введения США новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию составит от $2 млрд по стали и порядка $1 млрд по алюминию.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство ТАСС, об этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», - сказал Евтухов.

Ранее сообщалось, что Россия может оспорить американские импортные пошлины на сталь и алюминий в суде ВТО.

Напомним, ранее Вашингтон решил освободить от таможенных сборов продукцию Канады и Мексики - двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Называя это «особым случаем», США почти не скрывают, что рассчитывают таким образом добиться от своих ближайших соседей уступок на переговорах об изменении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Выступая в четверг на слушаниях в Конгрессе, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о решении «повременить с введением пошлин» против еще нескольких стран, с которыми продолжаются консультации. По его словам, в их числе страны ЕС, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея.